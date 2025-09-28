Ege ve Akdeniz'de yaz devam ediyor

Ege ve Akdeniz sahillerinde yaz daha bitmedi.

Havanın ve deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Fethiye'de, nem oranı yüzde 60'a ulaştı.

Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında yoğunluğa neden oldu.

Bazı turistler ve vatandaşlar denize girerek yüzmenin keyfini çıkardı, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Babadağ'daki pistlerden pilotlar eşliğinde yamaç paraşütü uçuşu yapan macera tutkunları, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı izledi.

Marmaris ilçesinde ise yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra vatandaşlar, Uzunyalı, İçmeler, Turunç ve Orhaniye Kızkumu plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Turistler şezlonglarda güneşlendi, denize girdi. Bazı turistler, su parklarında ve su sporları istasyonlarında jet ski, jet car ve deniz paraşütüyle yüksek adrenalin dolu anlar yaşadı.