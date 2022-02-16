Ege ve Akdeniz'de yaz mevsimi daha sıcak geçebilir

Küresel ısınmanın etkileri gün geçtikçe daha hissedilir hale geliyor.

Dünyada son 7 yıl (2015-2021) en sıcak yıllar olarak kayıtlara geçti. Ilıman iklim kuşağında yer alan Türkiye de iklim değişikliğinden nasibini alıyor.

Uzmanlar, Ege ve Akdeniz'de yaz mevsimlerinin artık daha sıcak geçebileceğini belirtti.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ORTALAMA SICAKLIK 6 DERECE ARTABİLİR"



Yaz aylarında sıcaklık artışına bağlı aşırı hava olaylarının meydana geldiğini anlatan Tolunay, şöyle devam etti:

"Aşırı hava olayları selleri, aşırı sağanak yağışları, dolu, fırtına, kuraklık ve orman yangınını beraberinde getiriyor. Tüm dünyada bunların arttığını görüyoruz. Türkiye de bunlardan nasibini alıyor. Türkiye'de en büyük orman yangınlarıyla karşılaştık, Ağustos ayında sıcaklık rekorları kırıldı. Cizre'de 49 derece olan sıcaklık, Antalya ve Muğla'da 45'in üzerine çıkmıştı. İklim değişikliği nedeniyle gelecekte Türkiye'nin ortalama sıcaklığı 5-6 derece artabilir. Hatta Güneydoğu Anadolu'da 7 derece daha yüksek olabilir."



Tolunay, Ege ve Akdeniz'de sıcak hava dalgaları nedeniyle havanın bunaltıcı hale gelebileceğini ifade etti.

"KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAKLAR ARTACAK"



Tolunay, özellikle Karadeniz'de şiddetli sağanakların artacağını belirtti.



İklim değişikliği nedeniyle Türkiye'de bölgesel farklılıklar görüldüğünü dile getiren Tolunay şunları kaydetti:



"Karadeniz'de sıcaklık artışı ile denizler de ısınıyor ve daha fazla su buharlaştığı için şiddetli sağanak yağışlarda artış bekleniyor. Yağış miktarının artması biz insanların hatası. Dere yataklarına yanlış yapılaşma yapılması, dere üstüne yanlış köprü, menfezlerin iklim değişikliklerine dikkat edilmeden yapılması gibi nedenlerle gelecekte Karadeniz'de şiddetli sağanaklar artacak."

"BETONLAŞMA NEDENİYLE SU TOPRAĞA SIZAMIYOR"

Sadece Karadeniz'de değil kentlerde de şiddetli yağışlarda artış beklendiğini söyleyen Tolunay, "Toprak zemin kalmadı. Her tarafı betonlaştırdığımız için toprağa sızamayan su akışa geçiyor ve çukur yerleri dolduruyor" dedi.

"ORMAN YANGINLARININ NEDENİ KURAKLIK"



Özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerde ciddi kuraklığın beklendiğine dikkati çeken Tolunay şu değerlendirmelerde bulundu:



"2020 yılı çok ciddi kuraktı. Trakya kuraktı ve İstanbul'da çok ciddi bir su sorunu vardı, barajların seviyeleri çok düşmüştü. O kuraklık 2021 yılına da sarktı, Muğla'dan Rize'ye kadar bir hat çekin onun altı tamamen kuraktı. Temmuz ayında yağış aldı ve seller oldu. Zaten büyük orman yangınları da bu kuraklık nedeniyle meydana geldi. Ege ve Akdeniz bölgelerinde Türkiye’yi bekleyen bir şey de yaz aylarında sıcaklıkların çok fazla artması."​​