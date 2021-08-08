Ege ve Antalya, yangın riskinde 'turuncu' kategoride

Günlük haritalarla erken uyarı modeli olan MEUS Orman Yangın Risk İndeksi'nde, riskler 4 aşamalı renk skalası (0.00-0.25 olasılık yeşil, 0.25-0.50 olasılık sarı, 0.50-0.75 olasılık turuncu, 0.75-100 olasılık kırmızı) ile gösteriliyor.

8 ve 9 Ağustos tarihlerine yönelik MEUS haritalarına göre, 8 Ağustos Pazar günü, İzmir, Aydın, Muğla bölgeleri ile güneyde Antalya'nın birçok bölgesiyle Şanlıurfa-Mardin arası, Mersin ve Adana'da birkaç bölge ve Edirne sınırı turuncu renkle yüzde 60-70 riskli görülüyor.



9 Ağustos tarihli haritada ise turuncu alarm verilen bölgeler artıyor.

Ege Bölgesi'nin neredeyse tamamında turuncu renkle yüzde 60-70 oranlı risk uyarısı var.

Antalya, Edirne, Güney Marmara, Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa-Mardin arası bölgelerdeki risk alanları, 8 Ağustos'a göre artış gösteriyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

İZMİR VALİSİ DE UYARDI



İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de MEUS risk harikalarıyla ilgili sosyal medyadan uyarıda bulundu.

Vali Köşger, “Değerli İzmirliler, önümüzdeki 3 günün yangın risk haritalarına göre kentimiz de yüksek risk grubundadır. Ormanlara giriş yasağı kararımız yürürlükte olmakla birlikte, şehir içi/dışı, yol kenarlarında lütfen yangına sebebiyet verecek her türlü eylemden uzak duralım" dedi.

⚠️🔥



Değerli İzmirliler,



Önümüzdeki 3 günün yangın risk haritalarına göre kentimiz de yüksek risk grubundadır.



Ormanlara giriş yasağı kararımız yürürlükte olmakla birlikte, şehir içi/dışı, yol kenarlarında lütfen yangına sebebiyet verecek her türlü eylemden uzak duralım. ⚠️ pic.twitter.com/KtkbXodJdA — Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) August 7, 2021

YANGINLARLA MÜCADELEDE UÇAKLAR VE HELİKOPTERLER EN ÖN SAFDT

