Ege ve Antalya, yangın riskinde 'turuncu' kategoride

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi aralıksız sürerken Ege Bölgesi ile Antalya, Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi'nin (MEUS) 8- ve 9 Ağustos günlerine ilişkin haritalarında, orman yangınları riski açısından 'turuncu' kategoride gösterildi.

DHA 08.08.2021 - 13:21

Ege ve Antalya, yangın riskinde 'turuncu' kategoride

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hava durumu: Meteoroloji'den Batı Karadeniz için çok kuvvetli yağış uyarısı (8 Ağustos 2021 bugün hava nasıl olacak?)

Hava durumu: Meteoroloji'den Batı Karadeniz için çok kuvvetli yağış uyarısı (8 Ağustos 2021 bugün hava nasıl olacak?)

Orman yangınları 2 ilde 6 noktada sürüyor

Orman yangınları 2 ilde 6 noktada sürüyor

Günlük haritalarla erken uyarı modeli olan MEUS Orman Yangın Risk İndeksi'nde, riskler 4 aşamalı renk skalası (0.00-0.25 olasılık yeşil, 0.25-0.50 olasılık sarı, 0.50-0.75 olasılık turuncu, 0.75-100 olasılık kırmızı) ile gösteriliyor.

8 ve 9 Ağustos tarihlerine yönelik MEUS haritalarına göre, 8 Ağustos Pazar günü, İzmir, Aydın, Muğla bölgeleri ile güneyde Antalya'nın birçok bölgesiyle Şanlıurfa-Mardin arası, Mersin ve Adana'da birkaç bölge ve Edirne sınırı turuncu renkle yüzde 60-70 riskli görülüyor.

9 Ağustos tarihli haritada ise turuncu alarm verilen bölgeler artıyor.

Ege Bölgesi'nin neredeyse tamamında turuncu renkle yüzde 60-70 oranlı risk uyarısı var.

Antalya, Edirne, Güney Marmara, Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa-Mardin arası bölgelerdeki risk alanları, 8 Ağustos'a göre artış gösteriyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

İZMİR VALİSİ DE UYARDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de MEUS risk harikalarıyla ilgili sosyal medyadan uyarıda bulundu.

Vali Köşger, “Değerli İzmirliler, önümüzdeki 3 günün yangın risk haritalarına göre kentimiz de yüksek risk grubundadır. Ormanlara giriş yasağı kararımız yürürlükte olmakla birlikte, şehir içi/dışı, yol kenarlarında lütfen yangına sebebiyet verecek her türlü eylemden uzak duralım" dedi.

YANGINLARLA MÜCADELEDE UÇAKLAR VE HELİKOPTERLER EN ÖN SAFDT

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...