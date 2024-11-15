Ege ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Ege'nin bazı kesimlerinde yarın sağanak beklendiğini bildirdi.

Ege ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir'in geneli, Manisa ve Aydın'ın batısı ile Muğla'nın kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Giresun'un doğusu, Trabzon'un batısı ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde de yarın sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli beklenen yağışların, kıyı kesimlerde sağanak, Rize ve Artvin'in yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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3 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkisini artırdı: Hava sıcaklığı 8 derece

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