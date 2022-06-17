Ege ve İç Anadolu için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, yarın öğle saatlerinden sonra görülecek gök gürültülü sağanağın İç Ege'de Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın doğusu, Denizli'nin kuzeyi, Kütahya'nın güneyi ile Ankara'nın güney ve batı, Eskişehir'in güney ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



ANKARA VALİLİĞİ'NDEN 'SAĞANAK' UYARISI



Ankara Valiliği'nden de yapılan sağanak uyarısında ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada "Meteorolojik Uyarı! Yarın öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışların güney ve batı ilçelerde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.