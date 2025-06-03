Ege'de 3,4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde, Girit Adası açıklarında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde sismik hareketlilik sürüyor.
Girit Adası açıklarında saat 23.38'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin derinliği 24,9 km olarak kayıtlara geçti.
Şubat ayında Santorini'deki deprem fırtınasının ardından geçtiğimiz ay Girit Adası çevresinde irili ufaklı çok sayıda deprem olmuştu.
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