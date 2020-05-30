Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Anadolu Ajansı 30.05.2020 - 11:16

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.22'de Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 15,46 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 136 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

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