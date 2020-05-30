Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.22'de Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Depremin 15,46 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 136 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

#DEPREM: Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 10.22'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) May 30, 2020