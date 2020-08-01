Ege'de 4 kentte orman yangınları

İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa'da 6 noktadan ardı ardına yangın haberleri geldi.



İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın İnönü Boğazı mevkiinde başladı. Alevler; rüzgarın da etkisiyle kısa süra içinde büyüdü. 4 kilometre uzaklıktaki Çamönü bölgesine kadar taşındı.



Çok sayıda ev ve seranın da bulunduğu bölgede tehlikeli anlar yaşandı. Menderes-Gümüldür yolu, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.



Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve orman işçisi müdahale etti. Çalışmalara 1 uçak ve 2 helikopterle havadan destek verildi. Bölgeye işçi olarak çalışmak için giden Suriyeli Hasan el-Hasan, yangını söndürmek için avuçlarıyla toprak taşıdı.



Yangın yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.



URLA-BORNOVA



İzmir'in Urla ve Bornova ilçelerinde de yangın çıktı. Bornova'daki Homeros Vadisi yakınlarında bulunan otluk ve makilik alandan alevler yükseldi. Bölgede tatil yapanlar panik yaşadı. Alevler yazlıklara yaklaşmadan kontrol altına alındı.



MANİSA



Manisa’nın Ahmetli ilçesinde cuma günü çıkan orman yangını, soğutma çalışmaları sürerken tekrar alevlendi.



Yangın çevredeki yerleşim birimlerini de tehdit etti. Baktırlı, Bahçecik ve Hacıköseli mahalleleri ile bölgedeki bazı mezralar tahliye edildi. Hacıköseli Mahallesi'nde bazı evler yandı.



Yangın bölgesinde çok sayıda hayvan da telef oldu. Dumandan etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Söndürme çalışmaları devam ediyor.



AYDIN



Aydın'ın Çine ilçesinde çam ağaçlarının bulunduğu bölgede başlayan yangın ise Muğla'nın Yatağan ilçesindeki ormanlık alana doğru ilerledi.



Bölge sarp olduğu için söndürme çalışmaları güçlükle yürütüldü. Havadan müdahaleye de hava kararınca ara verildi.



Söndürme çalışmaları devam ediyor.



MUĞLA



Muğla Turgutreis'te de makilik alanın 3 yerinden alevler yükseldi. yangında 50 hektar kalan zarar gördü.

