Ege'de av sezonu buruk başlıyor

Ege denizinde av sezonu 1 Eylül'de başlıyor. Ancak son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar sıcaklık ve kirlilik nedeniyle sezonu buruk karşılıyor. Ege'nin simge balığı sardalya bu sene yok. Balıkçıların umudu hamside.

Denize açılmaya hazırlanan balıkçılar sezon öncesi son hazırlıklarını tamamlıyor.

Tekneler ve ağlar hummalı bir çalışma ile elden geçiriliyor.

Sezon başında gözler Ege'nin simge balığı sardalyadaydı.

Fakat balıkçılara göre bu yıl denizde sardalya görülmedi.

Sebebi ise iklim değişikliği kaynaklı sıcaklık ve deniz kirliliği.
Balıkçıların bu seneki umudu ise hamside.

Ancak o da Karadeniz ve Marmara'daki kadar kaliteli değil.

Balıkçılar bu yıl palamut avının da az olacağını belirtiyor.   

