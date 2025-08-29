Ege'de av sezonu buruk başlıyor

Denize açılmaya hazırlanan balıkçılar sezon öncesi son hazırlıklarını tamamlıyor.

Tekneler ve ağlar hummalı bir çalışma ile elden geçiriliyor.



Sezon başında gözler Ege'nin simge balığı sardalyadaydı.



Fakat balıkçılara göre bu yıl denizde sardalya görülmedi.



Sebebi ise iklim değişikliği kaynaklı sıcaklık ve deniz kirliliği.

Balıkçıların bu seneki umudu ise hamsi.



Ancak o da Karadeniz ve Marmara'daki kadar kaliteli değil.

Balıkçılar bu yıl palamut avının da az olacağını belirtiyor.