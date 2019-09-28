Gümbet sahilinden deniz açılarak yasa dışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy adasına gitmek isteyen göçmenlerin bulunduğu bot battı. Vatanşların ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sahil güvenlik ekipleri denizde boğulmak üzere olan 15 düzensiz göçmen ve 1 organizatörü kurtardı.
Denizde yaşanan can pazarının görüntüleri ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Ege'de can pazarı: 15 göçmen kurtarıldı
NTV HaberTürkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına geçmek isteyen 15 göçmenin bulunduğu bot battı. Yardımlarına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.
Gümbet sahilinden deniz açılarak yasa dışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy adasına gitmek isteyen göçmenlerin bulunduğu bot battı. Vatanşların ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.