Ege'de deprem: Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD 9 Temmuz tarihli son depremler

Ege'de meydana gelen deprem ardından gözler bir kez daha son depremler verilerine çevrildi. AFAD verilerine göre Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.89 kilometre olarak kaydedildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Ege Depremi ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bir açıklama geldi.



Yerlikaya, X'ten yaptığı paylaşımda "Muğla ili Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.