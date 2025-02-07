Ege’de depremler sürüyor: Bu kez 4,8’le sallandı (Kandilli-AFAD son depremler listesi)
SON DAKİKA HABERİ: Ege Denizi’de sismik hareketlilik sürüyor. Santorini Adası çevresinde yaşanan depremlere bir yenisi eklendi. Ege Denizi’nde saat 10.16’da 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı Bodrum açıklarına 169 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.
Ege Denizi’nde 26 Ocak’ta başlayan sismik hareketlilik sürüyor.
Art arda gerçekleşen depremlere bir yenisi daha eklendi. Santorini Adası yakınlarında saat 10.16’da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.
Sarsıntı, Bodrum Turgutreis’e 169 kilometre uzaklıkta yaşandı.
EGE’DE DEPREMLER SÜRÜYOR
Ege Denizi’nde 26 Ocak’tan bu yana art arda depremler meydana geliyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, 26 Ocak’tan bu yana 750’den fazla deprem kaydedildi.
Depremler, Santorini Adası’nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış gösterdi ve derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişti.
KANDİLLİ - AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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