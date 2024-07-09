Ege'de göçmen faciası: 7 kişi can verdi

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada'da 19 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 7 düzensiz göçmenin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ege'de göçmen faciası: 7 kişi can verdi
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabı üzerinden düzensiz göçmenlere ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, bugün İzmir'in Çeşme ilçesinde saat 10.47'de Karaada üzerinde bir grup düzensiz olduğunu, bölgede bulunan balıkçı teknesi tarafından bir düzensiz göçmenin denizden alındığı ve denizde düzensiz göçmenlerin olabileceği ihbarının alındığını duyurdu.

4 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik helikopteri ve bir sahil güvenlik dalış timinin sevk edildiğini ifade eden Yerlikaya, "Sahil Güvenlik unsurları tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde ada üzerinden 18 ve bölgedeki balıkçı teknesinden bir düzensiz göçmen olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen sağlık durumları iyi olarak kurtarılmış, maalesef 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır." dedi.

BİR KİŞİ ARANIYOR

Yerlikaya, göçmenin bulunması için arama kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

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