Ege’de kısa süre içinde dört deprem: Bu sefer İzmir ve Aydın da sallandı (Kandilli-AFAD son depremler listesi)
Ege Denizi’nde Santorini Adası çevresindeki sismik hareketlilik aralıksız sürüyor. 26 Ocak’ta başlayan deprem fırtınası boyunca 9 binin üzerinde sarsıntı kaydedildi. Ege Denizi’nde dün gece 22.05’te 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı İzmir ve Aydın’dan da hafif şekilde hissedildi. Bu depremin ardındanb kısa süre içinde 4,5 ve 4,3 ile 4,4 büyüklüğünde üç deprem daha meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi’nde 26 Ocak’ta başlayan sismik hareketlilik sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Yapılan açıklamaya göre bu depremden yaklaşık 10 dakika önce 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.
Her iki depremin de, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
İZMİR VE AYDIN'DA DA HİSSEDİLDİ
5,1 büyüklüğündeki deprem İzmir ve Aydın’da da hafif şekilde hissedildi.
Depremi hisseden sosyal medya kullanıcıları, hesaplarında depreme ilişkin paylaşım yaptı.
5,1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından kısa süre içinde 4,5 ve 4,3 ile 4,4 büyüklüğünde üç deprem daha gerçekleşti.
Sarsıntılar yaşanmaya yeni günde de devam ediyor.
EGE'DE 9 BİNİN ÜZERİNDE DEPREM
Santorini'de ve yakınlarındaki bölgeye iki hafta içinde 9 bini aşan deprem yaşandı. Art arda gelen sismik sarsıntılar, ada sakinleri ve bilim insanları arasında endişeye yol açıyor.
Yunan basını, sürekli üretilen depremleri Yunan mitolojisinde Etna Yanardağı'nın altına hapsedilen dev Enkelados'un nefesine benzetmeye başladı.
SANTORİNİ ADASI BOŞALDI
15 bin nüfuslu Santorini adası boşaldı ve birkaç binlik nüfus geride kaldı.
Jeoloji ve Doğal Afet Yönetimi Profesörü Efthimios Lekkas, Santorini ile Amorgos arasındaki deniz alanındaki sismik hareketlilikle ilgili üç senaryonun mevcut olduğunu söyledi.
Lekkas, sismik dizilimin hala yüksek seviyelerde seyrettiğini, dalgalanmalar, gerilemeler ve yükselişler gösterdiğini belirtti.
Lekkas, ilk olasılığın, zaman geçtikçe depremlerin daha az sıklıkta yaşanması, sıklığının ve ortalama büyüklüğünün azalması olduğunu söyledi.
Lekkas'ın tahmine göre ikinci olasılık, daha büyük bir depremin yaşanması. Üçüncü senaryo ise, 6 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi. Bu büyüklükteki bikr depremin Santoroni'ye etkisi olacağını belirten bilim insanı, muhtemelen bir tsunami yaşanağını belirtti.
KANDİLLİ - AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Türkiye
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Son Dakika Haberleri
- Deprem
- Yunanistan