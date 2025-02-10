Ege’de kısa süre içinde dört deprem: Bu sefer İzmir ve Aydın da sallandı (Kandilli-AFAD son depremler listesi)

5,1 büyüklüğündeki deprem İzmir ve Aydın’da da hafif şekilde hissedildi. Depremi hisseden sosyal medya kullanıcıları, hesaplarında depreme ilişkin paylaşım yaptı. 5,1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından kısa süre içinde 4,5 ve 4,3 ile 4,4 büyüklüğünde üç deprem daha gerçekleşti. Sarsıntılar yaşanmaya yeni günde de devam ediyor.

EGE'DE 9 BİNİN ÜZERİNDE DEPREM



Santorini'de ve yakınlarındaki bölgeye iki hafta içinde 9 bini aşan deprem yaşandı. Art arda gelen sismik sarsıntılar, ada sakinleri ve bilim insanları arasında endişeye yol açıyor.



Yunan basını, sürekli üretilen depremleri Yunan mitolojisinde Etna Yanardağı'nın altına hapsedilen dev Enkelados'un nefesine benzetmeye başladı.



SANTORİNİ ADASI BOŞALDI



15 bin nüfuslu Santorini adası boşaldı ve birkaç binlik nüfus geride kaldı.



Jeoloji ve Doğal Afet Yönetimi Profesörü Efthimios Lekkas, Santorini ile Amorgos arasındaki deniz alanındaki sismik hareketlilikle ilgili üç senaryonun mevcut olduğunu söyledi.



Lekkas, sismik dizilimin hala yüksek seviyelerde seyrettiğini, dalgalanmalar, gerilemeler ve yükselişler gösterdiğini belirtti.



Lekkas, ilk olasılığın, zaman geçtikçe depremlerin daha az sıklıkta yaşanması, sıklığının ve ortalama büyüklüğünün azalması olduğunu söyledi.



Lekkas'ın tahmine göre ikinci olasılık, daha büyük bir depremin yaşanması. Üçüncü senaryo ise, 6 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi. Bu büyüklükteki bikr depremin Santoroni'ye etkisi olacağını belirten bilim insanı, muhtemelen bir tsunami yaşanağını belirtti.



KANDİLLİ - AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

