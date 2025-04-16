Ege'de kurtarma operasyonu: Yaralı Türk vatandaşı Bodrum'a getirildi
Yunanistan'ın Tilos Adası yakınlarındaki teknede düşüp yaralanan Türk vatandaşı için Bodrum'dan deniz ambulansı kaldırıldı. Ş.T. isimli vatandaş, Yunan makamlarla kurulan irtibat sonrası Bodrum'a getirildi.
Yunanistan'da teknede düşerek yaralanan ve İstanköy (Kos) Adası'na götürülen Türk vatandaşı, deniz ambulansıyla Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi.
Tilos Adası'nda 15 Nisan'da tekne içinde dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralanan Ş.T. (71) İstanköy Adası'na götürüldü.
Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne gelen talep üzerine yaralı Türk vatandaşı için harekete geçildi.
YUNAN MAKAMLARLA İLETİŞİME GEÇİLDİ
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Komuta Kontrol Merkezi ile kurulan koordinasyon sonrasında harekete geçen ekipler, gerekli hazırlıkların tamamlanması ve Yunan makamlardan alınan izin çerçevesinde İstanköy Adası'na gitti.
Tam donanımlı deniz ambulansı ile adaya ulaşan ekipler kalçasında kırıklar meydana gelen yaralıyı Bodrum'a ulaştırdı.
Bodrum Milta Marina'ya getirilen ve 112 Acil Sağlık ekibine teslim edilen Ş.T. ameliyata alınmak üzere Bodrum Acıbadem Hastanesi'ne sevk edildi.
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