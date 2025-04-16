Ege'de kurtarma operasyonu: Yaralı Türk vatandaşı Bodrum'a getirildi

Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne gelen talep üzerine yaralı Türk vatandaşı için harekete geçildi.

Yunanistan'da teknede düşerek yaralanan ve İstanköy (Kos) Adası'na götürülen Türk vatandaşı, deniz ambulansıyla Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi.

YUNAN MAKAMLARLA İLETİŞİME GEÇİLDİ



Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Komuta Kontrol Merkezi ile kurulan koordinasyon sonrasında harekete geçen ekipler, gerekli hazırlıkların tamamlanması ve Yunan makamlardan alınan izin çerçevesinde İstanköy Adası'na gitti.

Tam donanımlı deniz ambulansı ile adaya ulaşan ekipler kalçasında kırıklar meydana gelen yaralıyı Bodrum'a ulaştırdı.

Bodrum Milta Marina'ya getirilen ve 112 Acil Sağlık ekibine teslim edilen Ş.T. ameliyata alınmak üzere Bodrum Acıbadem Hastanesi'ne sevk edildi.