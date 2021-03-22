Ege'de mucize kurtuluş: 3 günün ardından sağ olarak bulundu

Çeşme ilçesi açıklarında, sığınmacıların denizde olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 3 kişiyi kurtarmış, yaşamını yitiren 3 kişinin cesedine ulaşmıştı. Kurtarılan göçmenlerin ellerindeki kelepçeler dikkat çekerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelerle bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı” açıklamasını yapmıştı. Soylu ayrıca, elleri kelepçeli olarak darp edilen ve denize atılan göçmenlerin görüntüsünü paylaşmıştı.



Öte yandan, Sahil Güvenlik ekipleri, yine Yunanlılar tarafından elleri kelepçeli olarak denize atılan bir sığınmacının bulunması için arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmüştü. Bugün de Sahil Güvenlik ekipleri, sığınmacıların bulunduğu Boğaz Adası'nın çevresinde yaptıkları aramada bir can yeleği buldu. Aramaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, sığınmacının karaya çıkmış olabileceğini düşünerek adayı yeniden kontrol etti. Yapılan aramada 16 yaşındaki Somali uyruklu Muhammed Seyyid, Boğaz Adası'nda sağ olarak bulunarak kurtarıldı. Burada ekipler tarafından Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Seyyid tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



TEMİZ ŞU İÇİP OT YİYEREK HAYATTA KALMIŞ



Öte yandan 16 yaşındaki sığınmacının Yunan unsurları tarafından denize atıldıktan sonra yüzerek Boğaz Adası'na çıktığı, burada temiz su içip ot yiyerek hayatta kaldığı öğrenildi. Kurtarılan sığınmacının emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmesi bekleniyor.