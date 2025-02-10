Ege'de tsunami hazırlığı: Bodrum'a mobil siren sistemi kuruldu
Ege Denizi'nde 7 Şubat'tan bu yana 3'ten büyük depremlerin sayısı 761'e ulaştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) olası bir volkanik patlama sonucu, ince taneli volkanik kül malzemesinin havadan rüzgarla taşınması ya da deprem sonrası olabilecek tsunami gibi tehlikelerin etkilerinin Türkiye'ye ulaşabileceğini belirtti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınasının ardından, olası tsunami ve acil durumlarda uyarılarda bulunmak amacıyla Muğla'ya gönderilen mobil siren sistemi Bodrum ilçesine konuşlandırıldı. İzmir ve Aydın'a da kurulan sistem bölge halkını SMS ile de uyaracak.
AFAD'da önceki gün gerçekleştirilen "Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı" kapsamında bölgeye sevk edilen mobil siren sistemi, Turgutreis Mahallesi'nde kıyıya yakın bir noktaya konuşlandırılarak faaliyete geçti.
Bölgeye farklı illerden AFAD'a bağlı ekipler de geldi. Etrafı şeritle çevrilen ve üzerinde dört hoparlörün bulunduğu sistemle, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarıda bulunulacağı belirtildi.
Mobil siren sistemi montaj işlemlerinin ardından çalışmaya başladı.
Sistem, İzmir'in Seferihisar, Aydın'ın Didim ve Muğla'nın Datça ilçelerinde de kıyıya yakın bölgelere kurulmuştu.
BÖLGEDEKİ AKTİVİTELER
AFAD'dan açıklamada, aktiviteler neticesinde olası büyük bir deprem, tsunami ya da volkanik patlama gibi olayların Türkiye kıyılarına yönelik tehlikelerinin, AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile uzman bilim insanları ve araştırmacılar tarafından değerlendirildiği ifade edildi.
Açıklamada deprem fırtınası şeklinde gelişen bölgedeki aktivite sonucunda, 7 Şubat 2025 itibarıyla 3'ten büyük deprem sayısının 761'e ulaştığı ve kaydedilen en büyük depremin 5,2 büyüklüğünde olduğu belirtildi.
"Depremler Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış göstermekte ve derinlikleri 5 kilometre ile 25 kilometre arasında değişmektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem 140 kilometre mesafededir." denilen açıklamada, depremlerin Güney Ege Volkanik Ada yayındaki Santorini Adası'nın 6,5 kilometre kuzeydoğusunda bulunan su altı kratere sahip Kolumbo volkanının olduğu bölgede yoğunlaştığı ifade edildi.
Bölgede bilinen en son volkan patlaması 1950 yılında gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, "Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda yer alan denizaltındaki diri Yamurgi (Amorgos) fayı üzerinde 1956 yılında 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bölgede halen devam eden sismik aktivitenin olası bir volkanik hareketliliğe yol açma olasılığı az da olsa bulunmaktadır. Bununla birlikte 2011-2012 yıllarında da benzer bir sismik aktivite yoğunluğu aynı bölgede 14 ay boyunca yaşanmış ancak herhangi bir volkanik aktiviteye yol açmamıştır." ifadeleri yer aldı.
Olası bir patlama sonucu tarihsel kayıtlarda olduğu gibi volkandan çıkan ince taneli volkanik kül malzemesinin havadan rüzgar ile taşınması ya da deprem sonrası olabilecek tsunami gibi tehlikelerin etkileri Türkiye'ye kadar ulaşabileceği vurgulandı.
SMS GÖNDERİLECEK
İzmir, Aydın ve Muğla'ya, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarılarda bulunmak amacıyla mobil siren sistemi sevk edildiğine değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Haber alma ve yayma sistemi üzerinden olası acil durumlarda vatandaşlara SMS mesajları iletebilecek mevcut sistem hazır bulunduruldu, İzmir, Aydın ve Muğla valilikleri emrine, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Sivas ve Samsun İl AFAD müdürlüklerinden takviye personel ve ekipman görevlendirmesi yapıldı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Tsunami Uyarı Sistemi ile AFAD Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) entegrasyonu yapıldı. Bu sayede gelecek tsunami uyarısı doğrudan tüm AYDES kullanıcılarına ve bölgedeki vatandaşlara ulaştırılabilecek."
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