Ege'de tsunami hazırlığı: Bodrum'a mobil siren sistemi kuruldu

AFAD'da önceki gün gerçekleştirilen "Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı" kapsamında bölgeye sevk edilen mobil siren sistemi, Turgutreis Mahallesi'nde kıyıya yakın bir noktaya konuşlandırılarak faaliyete geçti. Bölgeye farklı illerden AFAD'a bağlı ekipler de geldi. Etrafı şeritle çevrilen ve üzerinde dört hoparlörün bulunduğu sistemle, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarıda bulunulacağı belirtildi. Mobil siren sistemi montaj işlemlerinin ardından çalışmaya başladı. Sistem, İzmir'in Seferihisar, Aydın'ın Didim ve Muğla'nın Datça ilçelerinde de kıyıya yakın bölgelere kurulmuştu.

BÖLGEDEKİ AKTİVİTELER



AFAD'dan açıklamada, aktiviteler neticesinde olası büyük bir deprem, tsunami ya da volkanik patlama gibi olayların Türkiye kıyılarına yönelik tehlikelerinin, AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile uzman bilim insanları ve araştırmacılar tarafından değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada deprem fırtınası şeklinde gelişen bölgedeki aktivite sonucunda, 7 Şubat 2025 itibarıyla 3'ten büyük deprem sayısının 761'e ulaştığı ve kaydedilen en büyük depremin 5,2 büyüklüğünde olduğu belirtildi.