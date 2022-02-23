Ege'de Türk balıkçı teknelerine ateş açıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'nde Yunanistan unsurlarının 2 Türk balıkçı teknesine ateş açması sonucu mürettebattan 1 kişinin bacağından yaralandığını duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.02.2022 - 09:36

Ege'de Türk balıkçı teknelerine ateş açıldı
Yaralanan kişi ilk müdahalenin ardından Çeşme Devlet Hastanesi'ne sevk edildi

'de Türk balıkçı teknelerine unsurlarınca açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, 22 Şubat saat 19.15'te Sakız Adası ve Karaburun arasında avlanan 2 Türk balıkçı teknesine Yunanistan unsurlarınca ateş edildiği, mürettebattan 1 kişinin bacağından yaralandığı kaydedildi.

1 KİŞİ BACAĞINDAN YARALANDI

112 Acil Sağlık ekipleri ile 2 Sahil Güvenlik botunun sevk edildiği bölgede Yunanistan unsurlarına rastlanmadığı belirtilen açıklamada, bacağından saçma ile hafif yaralanan kişinin sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çeşme Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bilgisi verildi.

''İNSANLIK SUÇU''

Açıklamada, "Olayla ilgili Karaburun Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan tahkikat devam etmektedir. Savunmasız balıkçılara Yunan unsurları tarafından ateş açılması kabul edilemezdir, insanlık suçudur" denildi.

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