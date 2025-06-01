Ege'de 3,5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde, Girit Adası merkezli 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik devam ediyor.
Girit Adası'nda sabah saat 07.28'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde Girit merkezli depremin derinliği 33,3 km olarak kayıtlara geçti.
Şubat ayında Santorini'deki deprem fırtınasının ardından geçtiğimiz ay Girit Adası'nda 6 ve üzeri büyüklüklere ulaşan bir dizi deprem olmuştu.
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