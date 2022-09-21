Ege'deki faciada iki organizatöre tutuklama

Ege Denizi'nde 5'i çocuk 6 kişinin öldüğü göçmen faciasında iki organizatör tutuklandı.



Türk Sahil Güvenliği, 13 Eylül günü saat 00.10'da, Muğla’nın Marmaris ilçesi Kızılburun açıklarında can sallarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

Bölgeye giden 2 Sahil Güvenlik botu, 3 can salındaki 71 kaçak göçmeni ve 2 organizatör şüphelisini kurtardı.

Kurtarılan göçmenler ifadelerinde, İtalya'ya gitmek üzere 10 Eylül'de, 15 metre boyundaki ahşap tekneyle Lübnan'ın Tripoli limanından yola çıktıklarını, 2 gün sonra Rodos Adası açıklarında yakıtlarının bittiğini söyledi.

GERİ İTİLDİLER



Göçmenler, yardım istedikleri Yunan güvenlik güçleri tarafındandeğerli eşyaları alındıktan sonra 4 ayrı can salıyla Türk kara sularına yakın noktadan geri itildiklerini anlattı.



Dalgalarla birbirlerinden uzaklaşan can sallarından birinin alabora olduğu anlaşıldı.



6 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI



Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama-kurtarma çalışması başlattı. Çalışmayla yarı batık durumdaki can salına tutunan 7 kaçak göçmen daha kurtarıldı.



Can salı yakınında ise 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadın olmak üzere toplam 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan 71 göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Cumhurbaşkanı konuşmasında Yunanistan 'a sert tepki göstermişti.

KİŞİ BAŞI 1500 EURO



Göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan 2 Lübnan uyruklu organizatör şüphelisi ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Organizatörlerin, göçmenlerden kişi başı 1500 euro aldıkları belirlendi.



ERDOĞAN BM'DE HATIRLATTI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki konuşmasında, anneleri Şifa ile birlikte ölen 4 yaşındaki Abdulvahap ve 9 aylık Asım'ın fotoğraflarını gösterip, Yunanistan'a tepki göstererek yaşanan zulmü anlatmıştı.



CENAZELER ALINMAYI BEKLİYOR



Öte yandan, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 6 kişinin cenazelerinin, yakınları tarafından alınması bekleniyor.



Cenazelerin, alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi.