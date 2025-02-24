Ege'de sismik hareketlilik sürüyor: Santorini yakınlarında bir deprem daha
Ege Denizi’nde Yunanistan’ın Santorini Adası çevresindeki sismik hareketlilik sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 14.33’te 4,4 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Ege’de sismik hareketlilik sürüyor.
26 Ocak’ta başlayan hareketlilikte irili ufaklı binlerce deprem kaydedildi.
Ege Denizi’nde saat 14.33’te yeni bir sarsıntı kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Santorini Adası yakınlarında gerçekleşen depremin 4,4 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.
Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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