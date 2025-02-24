Ege'de sismik hareketlilik sürüyor: Santorini yakınlarında bir deprem daha

Ege’de sismik hareketlilik sürüyor.



26 Ocak’ta başlayan hareketlilikte irili ufaklı binlerce deprem kaydedildi.



Ege Denizi’nde saat 14.33’te yeni bir sarsıntı kaydedildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Santorini Adası yakınlarında gerçekleşen depremin 4,4 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.



Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.