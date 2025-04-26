Ege'nin kuzeyi için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Ege Bölgesinin kuzeyinde yarın akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiğini açıkladı.

Ege'nin kuzeyi için fırtına uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü tarafından, kuzey Ege'de rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği ve fırtınanın, çarşamba öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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