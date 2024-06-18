Eğirdir Gölü Akdeniz sahillerini aratmadı

Eğirdir ilçesine adını veren ve günün değişik zamanlarında mavi, yeşil tonlara büründüğü için ‘yedi renkli göl' olarak adlandırılan Eğirdir Gölü, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde eşsiz manzarası ve plajlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Isparta ve çevre illerdeki vatandaşlar Eğirdir Gölü'ne akın etti. Sıcak havada serinlemek isteyenler, ince kum özelliğine sahip Altınkum Plajını doldurdu. Plajda bayram tatili yoğunluğu oluşurken, vatandaşlar serin suların tadını çıkardı.

