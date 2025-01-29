Eğirdir Gölü Eylem Planı tamamlanıyor: Son madde kaldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Isparta'daki Eğirdir Gölü ve kıyı kesiminin, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 5 Ocak 2021'de "kesin korunacak hassas alan", "nitelikli doğal koruma alanı" ve "sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak ilan edildiği hatırlatıldı.



Geçen yıl ağustos ayında gölde kuraklığa bağlı çekilmeyle beraber alg patlaması ve sucul bitki istilasının görüldüğü, bunun üzerine Bakan Murat Kurum'un talimatıyla harekete geçildiği aktarılan açıklamada, "Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü koordinesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Isparta Valiliği, Belediye Başkanlığı, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Merkezi, TÜBİTAK, üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşları bir araya geldi. Arazi çalışmalarıyla beraber alınması gereken tedbirler belirlendi." bilgisi verildi.



Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün göldeki sucul bitkilerin seyreltilmesi ve dipte biriken sedimentle biyokütlenin kaldırılmasına ilişkin ön fizibilite raporu düzenlediği belirtilen açıklamada, Süleyman Demirel Üniversitesi ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden bilim insanlarının da Ekosistem Değerlendirme Raporu'nu hazırladığı vurgulandı.

8'İ TAMAMLANDI



Bakan Kurum'un çalışmalar ışığında belirlenen eylem planını 27 Ağustos 2024'te kamuoyuna duyurduğu anımsatılan açıklamada, bugüne kadar 9 maddelik eylem planının 8'inin tamamlandığı bildirildi.



Açıklamada, gölde yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi verildi. Yüzey temizliği ve ot kesimi çalışmalarının hassasiyetle yürütüldüğü, göl içindeki hassas bölgelerde ise özel ekipmanlı dalgıçların temizlik yaptığı ve gölden toplanan bitki numunesinin, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde analiz edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Barındırdığı endemik türler, kuşlar ve diğer canlılar için önemli habitat oluşturan, aynı zamanda sunduğu ekosistem hizmetleriyle son derece önemli sulak alan olan Eğirdir Gölü'nün korunması için en önemli ve son adım, dip çamuru temizliği olacak.

Göl tabanında oluşan dip çamurunun bertarafıyla ilgili Eğirdir Gölü Fizibilite Raporu hazırlandı. Raporda göldeki su kalitesi ve kirlilik yükleri ile göl su seviyesindeki azalmaların nedenleri ve çözüm önerileri belirlendi.

Önümüzdeki günlerde bilim insanlarının hazırladığı fizibilite raporu doğrultusunda çamur yoğunluğunun oluştuğu Hoyran Boğazı ve Eğirdir ilçesi kıyıları olmak üzere iki ayrı alanda dip çamuru alınacak."



"CAN SUYU OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Bakan Kurum da sosyal medya hesabından gölün son halinin görüntülerini paylaşarak, "Eğirdir Gölü nefes almaya başladı, göldeki kirliliğe karşı hayata geçirdiğimiz eylem planımız aşama aşama tamamlanıyor. Göl yüzeyini temizledik, dip çamuru temizliğine başlıyoruz. Eğirdir Gölü'ne can suyu olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

