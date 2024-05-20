Eğirdir Gölü kıyısında el bombası alarmı: Plaj girişe kapatıldı

Sudaki el bombalarının imha edilmesi için Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan bomba imha uzmanlarının beklendiği öğrenildi.



Göl kenarında evi bulunan ve terzilik yapan Celal Kasap, "Uzun yıllardır gölümüz çekilmeye başladı, gölümüz çekildikçe geçen yıl olduğu gibi bu yıl da altından el bombaları çıktı. Geçen yıl özel kuvvetler ekipleri gelip patlatmıştı. Gençlerimiz yüzerken el bombalarına rastlıyor, polisimize bildiriyor. Polis güvenlik önlemlerini aldı imha ekiplerini bekliyor." dedi.

