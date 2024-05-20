Eğirdir Gölü kıyısında el bombası alarmı: Plaj girişe kapatıldı

Isparta'daki Eğirdir Gölü kıyısında el bombaları bulunmasının ardından polisin şeritle çevirip 24 saat nöbete başladığı Yazla Plajı kapatıldı.

Eğirdir Gölü kıyısında el bombası alarmı: Plaj girişe kapatıldı

Eğirdir Gölü Yazla Plajı'nda dün akşam saatlerinde yüzen bir vatandaş polisi arayıp, suyun içerisinde birden fazla el bombası gördüğü ihbarında bulundu.

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri gölün içerisinde bulunan el bombalarını tespit etti. Plaja giriş çıkışları şeritle kapatan polis 24 saat nöbete başladı.

Eğirdir Gölü kıyısında el bombası alarmı: Plaj girişe kapatıldı - 1

Sudaki el bombalarının imha edilmesi için Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan bomba imha uzmanlarının beklendiği öğrenildi.

Göl kenarında evi bulunan ve terzilik yapan Celal Kasap, "Uzun yıllardır gölümüz çekilmeye başladı, gölümüz çekildikçe geçen yıl olduğu gibi bu yıl da altından el bombaları çıktı. Geçen yıl özel kuvvetler ekipleri gelip patlatmıştı. Gençlerimiz yüzerken el bombalarına rastlıyor, polisimize bildiriyor. Polis güvenlik önlemlerini aldı imha ekiplerini bekliyor." dedi.

Eğirdir Gölü kıyısında el bombası alarmı: Plaj girişe kapatıldı - 2

Geçen yıl da aynı bölgede göl içerisinde ve eski tren garında poşet içerisinde el bombaları bulunmuş ve uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde patlatılmıştı.

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