Eğirdir Gölü'nde 7 adet el bombası bulundu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Eğirdir Gölü'nde 7 adet el bombası bulundu.

Eğirdir Gölü'nde 7 adet el bombası bulundu


'da yüzmek için Eğirdir Gölü'ne giren bir vatandaş, göl kıyısında patlayıcı madde olduğunu görerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede gölde 7 adet el bombası olduğunu tespit eden ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak, plajı giriş ve çıkışlara kapattı. Suyun içerisindeki el bombalarının güvenli bir şekilde çıkarılması için İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bomba imha uzmanlarının gelmesinin beklendiği öğrenildi.

1 AY İÇERİSİNDE 14 EL BOMBASI BULUNDU

Geçtiğimiz ay da Eğirdir Gölü'nde 7 adet el bombası bulunmuştu. Böylece son bir ay içerisinde Eğirdir Gölü'nde toplam 14 adet el bombası bulunmuş oldu.

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