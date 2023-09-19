Eğirdir Gölü'nde 9 el bombası bulundu

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde bulunan 9 el bombası ekiplerce imha edildi.

Eğirdir Gölü'nde 9 el bombası bulundu

Eğirdir Gölü'nde yüzen Mustafa C., Yazla Mahallesi kıyısından 15 metre açıkta ve yaklaşık 30 santimetre derinlikte el bombaları olduğunu görmesi üzerine durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gölde inceleme yapan ekipler, suda 9 el bombası olduğunu tespit etti.

Eğirdir Gölü'nde 9 el bombası bulundu - 1

Bombalar İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen ekip tarafından imha edildi.

İmha sırasında emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

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