Eğirdir'de 4 gündür aranan emekli muhasebeci Yıldırım bulundu

Eğirdir ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan 75 yaşındaki Hurşit Yıldırım, Oluklacı Tepesi civarında kayboldu. Cumartesi sabahından bu yana kendisinden haber alınamayan Yıldırım'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyordu. Yıldırım'ın bulunması için bölgede kriz masası oluşturuldu. AFAD, Isparta Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando, AFAD gönüllüleri, arama ve kurtarma dernekleri, iz takip köpekleri, dron ve sivil vatandaşlardan oluşan yaklaşık 55 kişilik ekip görev yaptı.



ÇOBAN HABER VERDİ Bugün sabah saatlerinde bölgede çobanlık yapan bir vatandaş tarafından Yıldırım bulundu. Çobanın telefonuyla yakınlarına ulaşan yaşlı adam, yerini Eğirdir Arama Kurtarma üyesi Abdurrahman Sinap'a anlattı. Yıldırım'ın çıktığı tepe noktasının ters istikameti olan İnekdenizi mevkisinden inmeye çalışırken mahsur kaldığı belirlendi. Yıldırım'ın yanına ulaşan ekipler, kurtarma çalışmalarına başladı. Yürümekte zorluk çektiği öğrenilen Yıldırım, bölgeden sedyeyle indirildi.

Hurşit Yıldırım'ın inmeye çalıştığı bölgede mahsur kaldığı anlaşıldı.

4 SAATTE İNDİRİLDİ



Yıldırım’ın bulunduğu yerin sarp kayalık ve çalılıklarla kaplı olması nedeniyle JAK, AFAD ve UMKE ekipleri koordineli şekilde çalışma yürüttü. Yıldırım, özel bir sedyeye alınarak saat 14.00'te zorlu araziden indirilmeye başlandı. Saat 18.00 sıralarında kara ambulansının bulunduğu bölgeye ulaştırılan Yıldırım, ilk müdahalenin ardından Eğirdir Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Bilincinin açık olduğu öğrenilen Hurşit Yıldırım’ın tedavisine başlandı.

Yıldırım için zorlu ve koordineli bir çalışma yürütüldü.

JAK timleri ile bölgeye giderek kurtarma çalışmalarına katılan Müsalahattin Kuş, "Sabah saatlerinde başladık aramaya. Hastane üzerine dolandım. Ormanın içinde ayak izlerini buldum. Taşın başına çıkınca kendisini gördüm. Sağlık durumu da gayet iyi" dedi.