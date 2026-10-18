Eğitim için Isparta’ya ekip kanyonda kayboldu: 1 ölü, 13 kayıp

115 PERSONEL SAHADA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR



AFAD Isparta İl Müdürü Hasan Hüseyin Öztürk, yaptığı açıklamada AFAD, jandarma, UMKE ve sağlık ekiplerinin mahsur kalan 13 kişiye ulaşmak için koordineli bir şekilde çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Şu anda sahada 115 personel, 32 araçla çalışmalar devam ediyor. Yerleri tespit edildi, güvende oldukları tespit edildi. Şu anda keşif çalışmaları devam ediyor güvenli şekilde tahliyeleri için. Bu çalışmanın ardından gerekli değerlendirmeleri yapıp, inşallah sağ salim bulundukları yerden kurtaracağız." dedi.