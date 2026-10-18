Eğitim için Isparta’ya ekip kanyonda kayboldu: 1 ölü, 13 kayıp
18.10.2026 23:03
Isparta Yazılı Kanyonda kaybolan İHH ekibi aranıyor.
İstanbul'dan Isparta’ya eğitime gelen aralarında gönüllülerin de bulunduğu İHH ekibi kanyonda kayboldu. 1 kişi eğitimler sırasında hayatını kaybederken, 13 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.
İstanbul İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllü grubundan 14 kişi, dün Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'a tatbikata geldi. Ekibin bugün öğle saatlerinde yönünü kaybettiği ihbarında bulunuldu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi.
Yapılan çalışmalar sırasında dağlık bölgede düşerek hayatını kaybettiği belirlenen İHH eğitmeni Sinan Yavuz'un cansız bedenine ulaşıldı. Sarp ve engebeli arazide mahsur kalan 13 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Isparta Valisi Abdullah Erin de bölgeye giderek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
VALİLİK: 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, İnsansız hava aracı (İHA) destekli arama çalışmalarla grubun bulunduğu yerin kısa sürede tespit edildiği belirtilirken, "Bölgede yürütülen çalışmalar sırasında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sarp ve engebeli arazi koşullarında mahsur kalan diğer 13 kişinin kurtarılması için ekiplerin çalışmaları titizlikle devam ediyor." denildi.
115 PERSONEL SAHADA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
AFAD Isparta İl Müdürü Hasan Hüseyin Öztürk, yaptığı açıklamada AFAD, jandarma, UMKE ve sağlık ekiplerinin mahsur kalan 13 kişiye ulaşmak için koordineli bir şekilde çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Şu anda sahada 115 personel, 32 araçla çalışmalar devam ediyor. Yerleri tespit edildi, güvende oldukları tespit edildi. Şu anda keşif çalışmaları devam ediyor güvenli şekilde tahliyeleri için. Bu çalışmanın ardından gerekli değerlendirmeleri yapıp, inşallah sağ salim bulundukları yerden kurtaracağız." dedi.