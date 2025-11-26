Eğitim İzleme Raporu'nda çarpıcı veriler. Dört çocuktan biri zorbalığa uğruyor

Akran zorbalığı her geçen gün artıyor.

2025 Eğitim İzleme Raporu'na göre, Türkiye'de ebeveynlerin yüzde 68’i kendi veya çevresindeki bir çocuğun zorbalığa uğradığını belirtiyor.

NTV'ye konuşan Politika Analisti Özgenur Korlu "Okulu her zaman eğitim mekanı olarak düşünüyoruz ama okul bunun çok daha ötesinde. Son dönemde bu bağlamda söylediğimiz şeylerden bir tanesi zorbalık vakalarının engellenmesi. Dört çocuktan birinin zorbalıkla karşı karşıya olduğunu görüyoruz ve okul zorbalık mekanı oluyor, eğitim hayatını doğrudan etkiliyor." dedi.

Eğitim Reformu Girişimi tarafından hazırlanan raporda; akran zorbalığı, eğitimde eşitsizlik, çocuk işçiler gibi konu başlıkları ele alındı.

800 BİN ÇOCUK EĞİTİMİN DIŞINDA

İstanbul'daki toplantıda sorunlar ve çözümler konuşuldu. Verilere göre, Türkiye'de eğitim dışında kalan çocuk sayısı 800 bini aştı.

Eğitim Reformu Girişimi Koordinatörü Burcu Meltem Arık ise "15-17 yaş arasındaki çocukların okul dışına çıktığını özellikle oğlanların bildiğimiz resmi rakamlara baktığımızda iş gücüne geçtiğini ekonomik nedenlerle görüyoruz. Ocaktan ağustosa zannediyorum 72 iş kazası oldu. Çocuk işçiliği ciddi bir mesele Türkiye'de." diye konuştu.

ÜÇ GENÇTEN BİRİ NE İŞTE NE DE OKULDA

18-24 yaş arası ne işte, ne de eğitimde olan gençlerin oranı da yüzde 29 olarak tespit edildi. Bu oran Avrupa ortalamasının neredeyse iki buçuk katı.