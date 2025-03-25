Eğitim-Sen nedir? (Eğitim-Sen açılımı)

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN), 23 Ocak 1995'te kurulmuş, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı olarak eğitim,öğretim ve bilim hizmetleri iş kolunda örgütlenen sendikadır.



Sendika Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolunda kurulmuştur. Bu hizmet koluna, hizmet koluna dahil kurumları gösterir. Yönetmelikte belirtilen kurumlar ve işyerleri dahildir.

EĞİTİM SEN KURULUŞ AMACI



Eğitim Sen, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanları için çalışma koşullarını iyileştirmeyi, eğitim sistemini daha eşitlikçi hale getirmeyi hedeflemektedir. Sendika, aynı zamanda siyasi ve sosyal alanlarda da faaliyet göstermektedir.