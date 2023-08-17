Eğitim sırasında fenalaşan uzman çavuş şehit oldu

Van İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Burakcan Güngör, eğitim sırasında fenalaştı.
Ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Güngör, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak dün, şehit oldu.
Güngör'ün şehadet haberi, memleketi Adana’nın İmamoğlu ilçesindeki baba evine ulaştı.
İlçeye bağlı Fatih Mahallesi’ndeki ailesinin evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Feyyaz ve anne Nevriye Güngör’e verdi.
Şehit evine ve bulunduğu sokağına Türk bayrakları asıldı.
Şehidin yakınları ve komşuları taziye için baba evine akın etti.
Şehit Güngör'ün, polis memuru Büşra Ağca Güngör ile 2 yıllık evli ve 1 çocuklarının olduğu öğrenildi.
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