Eğitim sırasında fenalaşan uzman çavuş şehit oldu

İlçeye bağlı Fatih Mahallesi’ndeki ailesinin evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Feyyaz ve anne Nevriye Güngör’e verdi.



Şehit evine ve bulunduğu sokağına Türk bayrakları asıldı.



Şehidin yakınları ve komşuları taziye için baba evine akın etti.



Şehit Güngör'ün, polis memuru Büşra Ağca Güngör ile 2 yıllık evli ve 1 çocuklarının olduğu öğrenildi.