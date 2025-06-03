Eğitim uçağı kırıma uğradı: Ters döndü

Pilot D.K.’nin tarlaya zorunlu iniş yaptığı uçak ters döndü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan D.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı.



Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kadın pilotun durumunun iyi olduğu belirtildi.