Eğitim uçağı kırıma uğradı: Ters döndü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eğitim uçağı, zorunlu iniş yaptığı tarlada kırıma uğradı. Ters dönen uçağın pilotu yaralandı.

Eğitim uçağı kırıma uğradı: Ters döndü

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki havaalanından eğitim uçuşu için havalanan kadın D.K.'nin kullandığı uçak, 'in Bozüyük ilçesi semalarında arızalandı.

Eğitim uçağı kırıma uğradı: Ters döndü - 1

D.K.’nin tarlaya zorunlu iniş yaptığı uçak ters döndü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan D.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kadın pilotun durumunun iyi olduğu belirtildi.

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