Eğitim uçağı nedir? Eğitim uçağı ne için kullanılır?

Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilot yaşamını yitirdi. Gündemdeki haberler nedeniyle eğitim uçağı ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, eğitim uçağı nedir?

Eğitim uçağı nedir? Eğitim uçağı ne için kullanılır?

Eğitim uçağı, özellikle pilot ve mürettebatların uçuş eğitimini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir uçaktır. Genellikle bir eğitmen ile bir öğrenci olmak üzere iki kişi tarafından kullanılır.

Çift kumanda kontrolleri, hatalı kumandaları tolere etmeye yatkın uçuş karakteristikleri ve basitleştirilmiş bir kokpit düzenlemesi gibi ek güvenlik özelliklerine sahip özel eğitim uçaklarının kullanılması, eğitimdeki pilotların becerilerini daha güvenli bir şekilde geliştirmelerini sağlamaktadır.

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