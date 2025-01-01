Eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

Isparta'daki özel bir havacılık akademisine ait eğitim uçağı Isparta'dan havalandıktan sonra Uşak'a gitti.

Uşak'tan Denizli Çardak Havalimanı'na yönelen uçak, Çal ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde araziye zorunlu iniş yaptı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.



PİLOTUN SAĞLIK DURUMU İYİ



Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada olaya ilişkin şu bilgilere yer verildi:



"Bugün sabah saatlerinde sivil bir eğitim uçağı Uşak'tan kalkıp Çardak Havalimanı'na giderken Çal ilçesi İsabey Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde ovaya zorunlu iniş yapmıştır. Zorunlu iniş sırasında uçak ters dönmüştür. Pilot sağlık ekiplerimizce müşahede amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Pilotun sağlık durumu iyidir."