Eğitimci Nazmi Arıkan uğurlandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan (69), İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.



Arıkan için Şişli'deki Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.



Törene Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Arıkan'ın ailesi, yakınları ve eğitim camiasından isimler katıldı.



Arıkan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şerif Eker için ise Beykoz Selam Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Eker'in ailesinin ve yakınlarının katıldığı namazda, dua okundu.



Cenaze namazının ardından Eker'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Mahmut Şevket Paşa Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze, burada toprağa verildi.



NE OLMUŞTU?



Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde, Nazmi Arıkan'a ait küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliğinin çalışanları 13 Temmuz'da iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cesetlerini bulmuştu. Arıkan ve Eker'in bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenmişti.