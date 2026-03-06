Eğitimde şiddete karşı okullarda yeni önlem

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son dönemde eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarının ardından alınan önlemleri açıkladı.

Karaman Valiliği'ni ziyareti sırasında açıklama yapan Bakan Tekin, İstanbul'da görevli olduğu okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitiren biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in ailesine başsağlığı diledi.

Eğitimde şiddetin önlenmesi ve güvenliğin sağlanması için alınan yeni tedbirleri açıklayan Bakan Tekin, riskli görülen okullarda devriye araçları ve polis nezaretinde eğitim faaliyeti sürdürüldüğünü söyledi.

Okullarda alınan tedbirlerin artırılacağını söyleyen Bakan Tekin, "Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da okullarımızda güvenli biçimde eğitim öğretim verilmesi için tedbirler her neyse alacağız." ifadelerini kullandı.

FATMA NUR ÖĞRETMEN ÖLDÜRÜLDÜ

Eğitimde yaşanan şiddet olayları bir süredir Türkiye'nin gündeminde yer alıyor.

Son acı olay İstanbul'da yaşanmıştı.

Çekmeköy'de bir lisede görev yapan biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik, bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti .