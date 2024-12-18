Eğitime kar engeli: Bir ilçede okullar bugün tatil

Türkiye’nin kuzeydoğusunda bugün kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgede beklenen yoğun yağış nedeniyle sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.



Uyarıların ardından Ardahan’da kar yağışı etkili olmaya başladı.



Yoğun kar nedeniyle Ardahan’ın Posof ilçesinde okullar bugün tatil edildi.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.



Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli olacak.