Eğitime kar ve fırtına engeli

Konya'nın 7 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.



İlçe Kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Taşkent, Hüyük, Derebucak, Yalıhüyük, Seydişehir, Bozkır ve Hadim'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.



Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

KÜTAHYA



Kütahya kent merkezi ile Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Hisarcık ve Simav ilçelerinde tüm okullarda, Domaniç, Gediz, Emet, Tavşanlı, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde ise taşımalı sistemin uygulandığı okullarda eğitime bir gün ara verildi.



BİLECİK



Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.



Bilecik Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde bir gün süreyle taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.



Bozüyük ve Söğüt ilçelerindeki okullarda da eğitime bir gün süreyle ara verilirken, engelli ve hamile personelin bugün idari izinli sayılacağı bildirildi.

ÇANKIRI



Çankırı'nın 8 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Orta, Ilgaz, Korgun, Şabanözü, Eldivan, Atkaracalar, Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerinde, bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.



Açıklamada, hamile ve engelli personelin bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARAMAN



Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.



Karaman kent merkezinde ve ilçelerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.



Sarıveliler Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kar nedeniyle ilçedeki okullarda eğitime bugün ara verildiği belirtildi.



BALIKESİR



Balıkesir'in Sındırgı ve Dursunbey ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.



Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sabah başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.



Açıklamada, bu nedenle kırsal Çayır, Gözeren, Tepeköy, Yaylabayır, Kürendere, Çıktıkçı, Şapçı, Sinandede, Kınık, Yüreğil ve Şahinkaya mahallelerinden taşımayla ilçe merkezindeki okullara gelen öğrenciler için okulların bugün tatil edildiği kaydedildi.

MANİSA



Manisa'nın Akhisar ve Ahmetli ilçelerindeki bazı okullarda yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.



Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.



Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sebebiyle Akhisar'da Hanpaşa, Kömürcü ve Dağdere mahallelerindeki okullar ile Ahmetli'de taşımalı eğitim yapılan Bahçecik ve Hacıköse mahallelerinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

KARABÜK



Karabük'ün Ovacık ve Eskipazar ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.



Ovacık Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı eğitime, spor lisesi hariç ilkokullar, ortaokullar ve liselerde 7 Ocak Salı ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, ilçede kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, böbrek hastası ve engellilerin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.



Eskipazar Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise yoğun kar yağışı nedeniyle bugün ilçede taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.



KIRKLARELİ



Kırklareli'de yoğun kar yağışı nedeniyle Demirköy ilçesinde tüm okullarda, Vize ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.



Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu ilçelerde kamu çalışanı engelli ve hamile personelin de yarın izinli sayılacağı belirtildi.



Buna göre yarın Demirköy ilçesinde tüm okullar, Vize ilçesinde ise taşımalı eğitim uygulanan okullar tatil edildi.



Öte yandan, Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.



Demirköy ilçesinde tipi şeklinde yağan kar ulaşımı ve yaşamı olumsuz etkiliyor.



İlçenin bazı bölgelerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu.



Kar nedeniyle Demirköy ilçesinde NATO ile TRT'ye ait verici istasyonuna giden yol ulaşıma kapandı.

ISPARTA



Isparta kent merkezinde ve bazı ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Valilikten alınan bilgiye göre, kent merkezi ile Şarkikaraağaç, Eğirdir, Gelendost, Senirkent, Uluborlu, Yenişarbademli ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.Yalvaç ilçesinde ise sadece taşımalı eğitim verilen okullar tatil edildi.



Sütçüler ilçesinin Kasımlar ve Kesme köylerinde de eğitime bir gün ara verildi.

MERSİN



Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.



Çamlıyayla Kaymakamlığından yapılan açıklamada ilçede genelinde kar yağışının devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 7 Ocak Salı ara verildiği bildirildi.

ADIYAMAN



Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim ve köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.



Çelikhan İlçe Mili Eğitim Müdürü Resul Acar, yaptığı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve tipinin etkisini bugün de sürdürmesinin beklendiğini belirtti.



Acar, "Kar yağışından dolayı taşıma merkezi okullarımız ile köy okullarımızda 7 Ocak Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" ifadesini kullandı.



ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde fırtına nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.