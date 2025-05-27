Eğlence mekanına el bombalı saldırı: 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul Kağıthane'de restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan iş yerine el bombalı saldırı düzenlendi, 7 kişi yaralandı.

Olay, gece 01.30 sıralarında meydana geldi. Plakasız motosikletle Hürriyet Mahallesi Park Caddesi'ndeki 5 katlı binanın ikinci katında bulunan iş yerine giden ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi el bombası attı.

İhbar üzerine belirtilen adrese, çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Olayda yaralanan 3'ü ağır 7 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Caddeyi trafiğe kapatan polis ekipleri, çevredeki araçların altları ve sokakta dedektör köpeklerle bomba araması yaptı.

Ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek üzere aldı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.