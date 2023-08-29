Eğlence mekanında bıçaklı kavga: 9 yaralı

Munzur Çayı kenarındaki bir eğlence mekanında bir grup müşteriyle iş yeri çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.



Bıçak ve içki şişelerinin kullanıldığı kavgada, 9 kişi yaralandı. Bu sırada bölgeye yakın bir noktada denetim yapan polis ekipleri, mekana gelip havaya ateş ederek tarafları ayırdı.



Yaralılar, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Polis, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin