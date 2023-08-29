Eğlence mekanında bıçaklı kavga: 9 yaralı

Tunceli'de alkollü eğlence mekanında müşterilerle çalışanlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı. Olaya ilişkin 4 kişi ise gözaltına alındı.

Eğlence mekanında bıçaklı kavga: 9 yaralı

Munzur Çayı kenarındaki bir eğlence mekanında bir grup müşteriyle iş yeri çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Bıçak ve içki şişelerinin kullanıldığı kavgada, 9 kişi yaralandı. Bu sırada bölgeye yakın bir noktada denetim yapan polis ekipleri, mekana gelip havaya ateş ederek tarafları ayırdı.

Eğlence mekanında bıçaklı kavga: 9 yaralı - 1

Yaralılar, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...