Eğlence mekanında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü

Antalya'nın Finike ilçesi Arif Mahallesi'nde müzikli eğlence mekanına gelen bazı kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine 25 yaşındaki Ekrem Bolkaç, bıçaklanarak ağır yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.



Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.