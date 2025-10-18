Eğlence mekanında dekor duvarı çöktü, 6 kişi yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Kazımdirik Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinde dekor duvar, henüz bilinmeyen nedenle müşterilerin üzerine çöktü.

O sırada mekanda bulunan 6 müşteri dekorun altında kalarak yaralandı. Ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.