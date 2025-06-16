Eğlence mekanında hesabı fazla buldu, tartıştığı müdüre kurşun yağdırdı
İstanbul'da eğlence mekanında gelen hesabı beğenmediği için işletme yöneticileriyle tartıştığı iddia edilen S.Ç., müdür Ergin Çiçek'i silahla vurarak yaraladı.
İstanbul Büyükçekmece'de iddiaya göre; mekanda eğlenen S.Ç., gelen hesabı fazla bularak işletme yöneticileriyle tartıştı.
Kısa sürede büyüyen tartışmada belindeki silahı çıkaran S.Ç., mekanın mesul müdürü Ergin Çiçek'e dört el ateş etti.
Kurşunların isabet ettiği Çiçek yaralanırken, S.Ç. olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı müdürü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Eğlence mekanında inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
50 SUÇ KAYDI VAR
Çalışmaların devamında, S.Ç.'nin 50 suç kaydı olduğu ve 8 yıldır çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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