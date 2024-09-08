Eğlence mekanında kavga: 2 kişi silahla vuruldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde alkollü eğlence mekanında çıkan kavgada mekan güvenliğinden sorumlu iki kişi silahla vurularak yaralandı.



Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanında meydana gelen olayda, çalışanlar ile müşteriler arasında tartışma çıktı.



Yerini kavgaya bırakan tartışmada mekan güvenliğinden sorumlu iki kişi silahla vurularak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.



Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.