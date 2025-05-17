Eğlence mekanında korku dolu anlar: Sahnede yaşamına son verdi
Ankara'da eğlence mekanında feci bir olay yaşandı. Mekanda sahneye çıkan bir kişi, tabancayı önce çevredekilere doğrulttu. Adam daha sonra kendini vurup, yaşamına son verdi.
Ankara'da bir kişi eğlence mekanında sahneye çıkıp yaşamına son verdi.
Olay, Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında meydana geldi.
M.Ç., sürekli gittiği eğlence mekanında çalışan, daha önce tanıştığı kadın ile bilinmeyen nedenle tartıştı.
M.Ç., daha sonra elindeki tabancayla sahneye çıktı. M.Ç, kendisine engel olmak için yaklaşan kadını önce itti, sonra da tekme attı.
M.Ç., başka birisi elindeki silahı almaya ve engel olmaya çalıştığı sırada tabancayı başına dayayıp ateşledi.
M.Ç yaşamını yitirirken, mekanda da panik yaşandı.
Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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