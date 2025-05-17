Eğlence mekanında korku dolu anlar: Sahnede yaşamına son verdi

Ankara'da bir kişi eğlence mekanında sahneye çıkıp yaşamına son verdi.

Olay, Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında meydana geldi.

M.Ç., sürekli gittiği eğlence mekanında çalışan, daha önce tanıştığı kadın ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

M.Ç., daha sonra elindeki tabancayla sahneye çıktı. M.Ç, kendisine engel olmak için yaklaşan kadını önce itti, sonra da tekme attı.