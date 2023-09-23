Eğlence mekanında silahlı kavga: 3 yaralı

Olay dün saat 23.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki AVM'de bulunan eğlence mekanında meydana geldi.

İddiaya göre, garsonlardan Tolga E. (20) ve Yiğit S. (29) ile müşteri Mertcan A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, Mertcan A., üzerindeki tabancayla ateş etti.

Açılan ateşte kurşunların isabet ettiği güvenlik görevlisi Efendi D. (45) ile Yiğit S. ve Tolga E. yaralandı. Şüpheli Mertcan A. olay yerinden otomobiliyle kaçarken, yaralılar ise vatandaşlar tarafından araçla çevredeki özel bir hastaneye götürüldü.

Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, polis, Mertcan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.