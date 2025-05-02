Eğlence mekanında silahlı saldırı: Bir ağır yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir eğlence mekanına ateş açıldı. Olayda bir kişi ağır yaralandı.
Ordu'da eğlence mekanına açılan ateşte bir kişi ağır yaralandı.
Olay, Ortayılmazlar Mahallesi'ndeki Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Özgen S., eğlence mekanında oturduğu sırada, aynı iş yerinde yan masada bulunan Orhan G. ile çıkan tartışma sonucu silahlı saldırısına uğradı.
Vücuduna isabet eden tek kurşunla ağır yaralanan Özgen S. yere yığıldı.
Silahlı saldırıyı yapan şahsa iş yerinde bulunanlar müdahale ederek elindeki silahla birlikte etkisiz hale getirdi.
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.
İş yerinde silahlı saldırıyı yapan kişi Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarına teslim edilirken, olayda ağır yaralanan Özgen S. özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Saldırgan gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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