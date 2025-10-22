Eğlence mekanındaki kavga caddeye taştı: 2 kişi yaralandı

Tepecik Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’ndeki alkollü eğlence mekanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Caddeye taşan kavgada kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla O.C. ve H.S. vuruldu.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından O.C., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne, H.S. ise Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

