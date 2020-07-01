Eğlence mekanları ve nargile kafeler ne zaman açılacak? (1 Temmuz'da neler açılacak?)

Normalleşme takviminde yer alan adımların uygulanmasıyla yavaş yavaş hayat normale dönüyor.



Corona virüsle mücadele kapsamında birçok yer gibi eğlence mekanları ve nargile kafeler de kapatıldı.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre; lokanta, restoran, kafe, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları gibi yerler belirlenen kurallar çerçevesinde 1 Haziran 2020'den beri hizmet veriyor.

Bugün (1 Temmuz) de sinemalar, tiyatrolar ve düğün salonları açıldı. Ancak henüz eğlence mekanları ve nargile kafelerle ilgili bir açıklama gelmedi.

Eğlence mekanlarının açılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda corona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla birçok önlem aldıklarını söyledi. Bu kapsamda, nargile salonları, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü gibi mekanların kapatıldığı duyurmuştu.

Erdoğan sözlerine sağlık vurgusu yaparak şu şekilde devam etti:

''1 Haziran itibarıyla uygulanacak normalleşme takvimimizde de vatandaşlarımızın sağlığını gereksiz şekilde riske atacak adamlardan uzak durduk"



NORMALLEŞME SÜRECİNDE YENİ ADIMLAR